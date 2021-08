Humánmeteo: megviselhet a hidegfront

Szerző: HáziPatika 2021. augusztus 30. 16:20

Kedden pár fokkal visszaesik a hőmérséklet, de most sem lesz hideg. Átmenetileg megélénkül a szél is, és a változékonyság is egész nap jellemző lehet.

h i r d e t é s