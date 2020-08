Humánmeteo: megviselhet a fülledtség

Hétfőn a frontra érzékenyeket továbbra sem terheli fronthatás, de országszerte érezhetően növekszik a hőterhelés - figyelmeztet a Meteo Klinika. Ez elsősorban az időseket, a szívbetegeket és a vérnyomás-problémákkal élőket viselheti meg erősebben, de a tartósan a szabadban tartózkodóaknak is jelentkezhetnek panaszaik. A tűző napon könnyen napszúrást kaphatunk, ezért ha kint van dolgunk, töltsünk minél több időt árnyékban.

Légszomj jelentkezhet

Délután elsősorban északkeleten válik fülledtebbé az idő, ez szintén okozhat rosszullétet, légszomjat, és csökken a munkavégzőképesség is. Fontos a sok folyadék fogyasztása, napi 2-3 liter vizet ajánlott magunkhoz venni, a fizikai munkát végzőknek még ennél is többet. Emellett az ásványi sók pótlásáról se feledkezzünk meg, az izzadás során sokat veszít ezekből a szervezetünk. Enyhén sózott ételekkel már orvosolhatjuk a problémát, nem szabad ezt sem túlzásba vinni.

Hétfőn sokaknál jelentkezhetnek kellemetlen panaszok. Fotó: Getty Images

Az étkezés során törekedjünk változatos, de gyomrot kímélő fogásokat összeállítani, a vitamindús zöldség- és gyümölcsfélék pedig elengedhetetlenek azimmunrendszererősítésében. Fogyasszunk sok paradicsomot, paprikát, uborkát, magas víztartalmuknak köszönhetően ezek hűsítőleg is hatnak. A sokféleképpen elkészíthető cukkini is jó választás ebben az időszakban, salátákban, de akár főételként is alkalmazhatjuk.

A pollenterhelés fokozódik, az allergiások tünetei erősödhetnek. Elsősorban még mindig a csalánfélék okozhatják a legintenzívebb tüneteket, az érintettek lehetőleg kerüljék el a gazos parkokat és a réteket.