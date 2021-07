Hétfőn sem számíthatunk front érkezésére, de pár fokot visszaesik a hőmérséklet. Ezzel együtt tovább tart a rendkívül párás idő, és most is szerte az országban lehet csapadékra, akár zivatarokra számítani. Holnaptól viszont javulás kezdődik! A fülledtebb napokon tapasztalható tünetekről és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Fullasztóan magas a páratartalom

A múlt hét közepén igazi trópusi jellegű légtömegek érkeztek térségünkbe, a páratartalom pedig tovább fokozódott. Az éjszakai felfrissülés szintén elmarad sokfelé, így tehát elmondható, hogy nagyon nehéz napokat élünk meg.

Megterhelő lehet a következő napok időjárása. Fotó: Getty Images

A párás, meleg levegő azonban rendkívüli megterhelést jelent. Nem csak az idős és beteg, hanem az egészséges szervezetet is nagy terhelés éri. A bajt tetézi, hogy most már több helyen az éjszakák sem pihentetőek, általánosak az alvászavarok, emiatt pedig napközben is kialvatlanság és csökkent teljesítőképesség jelentkezik. Nem is csoda, hogy sokan nyűgösek és ingerlékenyek lehetnek ezekben a napokban.

Az UV-sugárzás a felhőzet függvényében változik, csak a tartósabban napos időszakokban éri el az erős fokozatot. A pázsitfű és a csalán pollenje többfelé nagy mennyiségben van jelen a levegőben, az érintettek kerüljék a tejtermékek fogyasztását.