Humánmeteo: megviselhet a fagyos idő

Szombaton front ugyan nem okoz panaszokat, a fagyok hatására azonban a hidegfrontra érzékenyek tünetei erősödhetnek. Téli, hideg nap várható: hajnalban sokfelé süllyedhet rendkívül mélyre a hőmérő higanyszála, és napközben is fagypont alatti hőmérsékletekre számíthatunk. Nagyon nagy a megbetegedés kockázata, fertőzésveszély térkép a Meteo Klinikán!

Izomgörcsök, végtagfájdalmak jelentkezhetnek

A Frontjelentésben szereplő tünetek mellett felerősödhetnek a görcsös panaszok: izomgörcsök, hasi és fejgörcsök léphetnek fel. Az ízületi bántalmakkal élők is fokozottan nehéz napra számíthatnak, az érintetteknek az egész napos, helyenként kemény fagyok hatására erősödhetnek a panaszai. Tartsuk folyamatosan melegen a végtagokat, és óvatosan tornáztassuk is át őket.

Ízületi fájdalmakat okozhat a hideg idő. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Ha hosszabb időt töltünk a szabadban, extrém terhelésnek tesszük ki a szervezetünket is. Az erek összeszűkülnek a hidegben, a bőr nagyon hamar kipirosodhat, könnyen fagyási sérüléseket is szerezhetünk. Mozogjunk sokat, ezzel serkenthetjük a vérkeringést, de emellett ne feledkezzünk meg a megfelelő öltözetről sem! Sapka, sál, kesztyű, vastag talpú csizma, és több rétegű, vastag ruházat ajánlott, a gyerekeket is jól öltöztessük fel.

Meleg italokkal, levesekkel hamar átmelegíthetjük a testünket, főzéskor pedig használjunk melegítő fűszereket: ilyen a feketebors, a gyömbér, a fahéj. A levegőminőségben nem várható számottevő változás, a szélvédett részeken emelkedhet meg a szállópor-koncentráció.