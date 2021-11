Humánmeteo: megviselhet a borús idő

Kedden folytatódik a frontmentes, eseménytelen idő, reggel ismét sokfelé ködfoltokkal és rétegfelhőzettel. Ugyan a legtöbb helyen kisüt a nap délutánra, de maradnak nyirkos, borongós területek is. A következő napokat is a borús, fényhiányos idő határozza amjd meg. A nyirkos, fényszegény időben tapasztalható panaszokról és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Ízületi fájdalmak jelentkezhetnek

Emellett az elmúlt napokban gyakori tünetek most is jellemzőek lehetnek. Reggel sokfelé, napközben pedig a foltokban tartósan ködös területeken jelentkezhetnek kellemetlen ízületi fájdalmak az érzékenyebbeknél. A sajgó végtagokat ajánlatos folyamatosan melegen, azonos hőmérsékleten tartani és reggelente kíméletesen átmozgatni. A párás levegőben a kórokozók is könnyebben terjednek: amellett, hogy rendszeresen pótoljuk a szervezetünkből hiányzó vitaminokat, a rendszeres kézmosással is gátat szabhatunk a betegségek terjedésének.

A borús, nyirkos és hűvös idő miatt többféle panasz is jelentkezhet. Fotó: Getty Images

A D-vitamin pótlása már elengedhetetlen, és ebben a nappalalok rövidülése miatt egyre kevesebb napsütés sem segíti. A fényszegény időszakokban igyekezzünk kihasználni minden napos percet.

A levegőminőségben további romlás várható, különösen a légúti megbetegedésekkel élők és az asztmások élnek át nehéz időszakot: a folyamatosan rossz, sőt egyre romló szmoghelyzet hatására tovább fokozódhatnak a panaszaik. Köhögési inger, nehéz légzés, szemkönnyezés jelentkezhet, a kisgyerekek számára is nagyon káros ez az állapot.

A ködfoltok tovább nehezítik a közlekedők helyzetét, és még napközben is előfordulhatnak erősen párás körzetek. A lecsökkent látástávolság és az esetlegesen csúszós útburkolat miatt vezessünk lassabban, inkább induljunk el picit korábban. Ingerült, türelmetlen és figyelmetlen sofőrökkel is találkozhatunk, közlekedjünk a szokásosnál is körültekintőbben!