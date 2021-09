Szombaton a hajnalban elvonult hidegfront mögött beáramló hűvösebb levegő határozza meg a humánmeteorológiai helyzetet, gyenge hidegfront jellegű hatást tapasztalhatnak az arra érzékenyek. Erős lesz a szél, helyenként csak 20 fok körül alakul a maximumhőmérséklet - a változékonyság és a lehűlés ráadásul még a következő napokban is folytatódni fog. A markáns front napokig tartó hatásáról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Szombaton többeknél jelentkezhet hasi görcs. A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

Ingerlékenység és vérnyomásingadozás

Görcsös típusú fejfájás, izom- és hasi görcsök is megjelenhetnek a hidegfrontra fokozottan érzékenyek körében, de az erős szél másoknál is hasonló tüneteket válthat ki. Emellett a megszokottnál ingerlékenyebbek, türelmetlenebbek is lehetünk. A kopásos ízületi panaszok reggel lehetnek a legerősebbek, de napközben is többször előjöhetnek. Ingadozhat a vérnyomás is - az érintetteknek érdemes minél több időt pihenéssel tölteni, és kerülni a nagyobb fizikai megerőltetéseket.

A parlagfű és a kender koncentrációja is csökkent a hűvösebb, csapadékosabb időben, és most egy ideig nem is várható erős pollenterhelés.