Humánmeteo: megvisel a tartós melegedés

Holnap folytatódik a változékony idő, de fokozatos melegedés kezdődik. A délutáni órákban már többfelé 10 fok felett alakul a hőmérséklet, és a szél sem lesz már olyan zavaró, mint az előző napokban. A melegedést azonban többen nehezen viselik majd, a tartós melegedés ugyanis terhelést ró a szervezetünkre, sok panasz léphet fel. Egészségünk védelme érdekében érdemes azzal is tisztában lenni, hol mekkora az országban a fertőzésveszély: a Meteo Klinika térképén minden ezzel kapcsolatos információt megtalálhatunk.

Csütörtökön fokozatos melegedés kezdődik, ami sokakat megviselhet. Fotó: Getty Images

Fáradtság és fejfájás

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett többen érezhetik magukat indokolatlanul fáradtnak, álmosnak. A kevésbé érzékenyek is panaszkodhatnak: kábaság, koncentrálási problémák, fejfájás jelentkezhet. Fogyasszunk sok folyadékot, és lehetőleg kerüljük a mindennapi stresszt, most még a kisebb kellemetlenségek is fokozott ingerültséget válthatnak ki.

Romlik a levegőminőség

Még kissé hűvös marad az idő, réteges öltözet javasolt. A szél azonban már nem csökkenti a hőérzetet. A pollenek közül továbbra is a nyárfa, a tiszafafélék és az éger virágpora található meg nagyobb mennyiségben a levegőben, a Dunántúlon helyenként a magas szintet is eléri a koncentrációja. A pollenterhelés a következő napokban országszerte erősödni fog. A szálló por koncentrációja egyelőre alacsony, de a kevésbé szeles időben várható, hogy ismét romlik majd a levegőminőség. A közlekedést a napsütés és a tompa, fáradékony sofőrök nehezíthetik, vezessünk óvatosan, körültekintően!