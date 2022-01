Humánmeteo: megvisel a tartós hideg

Hétfőn hidegfrontra jellemző panaszok léphetnek fel, dacára annak, hogy egyáltalán nem érkezik front az ország fölé. Nyugaton felhősebb időre, keleten naposabb órákra készülhetünk, de mindenhol megmarad a hideg. Jó hír ugyanakkor, hogy a szélhez köthető tünetek megszűnnek. A fagyok miatt megterhelő időszakban tapasztalható panaszokról és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A tartósan megterhelő humánmeteorológiai helyzetben sokan tapasztalhatnak fejfájást is. Fotó: Getty Images h i r d e t é s

Emellett a meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy gyakoriak lehetnek az ízületi bántalmak, defejfájásés keringési panaszok is ronthatják a közérzetet. Az immunrendszert erős és tartós terhelés éri, emiatt a különböző panaszokat, fájdalmakat is erősebbnek érezhetjük, illetve nyűgösebbek, stresszesebbek lehetünk. A krónikus betegek állapotára szintén negatívan hathat a tartós hideg.

A szabadban jelentősen romolhat a komfortérzet, a hideg miatt csökken a hőérzet. Öltözzünk fel vastagon és rétegesen, a kisgyerekek öltöztetésére is fordítsunk nagy figyelmet. A sapka és a sál is elengedhetetlen, nagyon fontos, hogy a fülünket is óvjuk a kellemetlenül hideg időben.