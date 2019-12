Humánmeteo: megvisel a pénteki idő

Pénteken nem érkezik front, de ismét többfelé okozhat panaszokat a tartósan nyirkos idő - írta a Meteo Klinika. A hideg miatt az ízületi bántalmakban szenvedők tünetei ismét felerősödhetnek, elsősorban a kopásos jellegű fájdalmak intenzitása fokozódik. Már reggel érdemes egy könnyed, kímélő tornával kezdeni a napot és napközben is jó, ha folyamatosan melegen tartjuk a végtagokat. A fényszegény órákban fáradékonyságot, ok nélküli álmosságérzetet tapasztalhatunk még akkor is, ha alapvetően eleget pihentünk. A szürkeség a közérzetére és a teljesítőképességére is rossz hatással lehet, és akár a fejünk is fájhat.

Fáradtság ésfejfájásjelentkezhet sokaknál. Fotó: iStock

Fontos az immunerősítés

A hideg, gyakran nyirkos idő kedvez a járványok terjedésének, egyre többen szenvednek felső légúti és influenzaszerű megbetegedésekben. Azimmunrendszererősítése mindenkinél fontos, a kisgyerekek és az idősek pedig méginkább veszélyeztetettek. A fertőzések terjedésének gátat szabhatunk, ha kerüljük a tömeget, és rendszeresen, alaposan kezet mosunk. Fogyasszunk sok folyadékot, lehetőleg meleg teákat, leveseket, valamint a gyomrot kevésbé megterhelő ételeket.

A közlekedők reggel többfelé, helyenként pedig napközben is sűrű ködfoltokkal találkozhatnak. Nagymértékben lecsökken a látástávolság, vezessünk sokkal lassabban és tartsunk nagyobb követési távolságot! Az útburkolat síkossá, csúszóssá válhat, lefagyott útszakaszok is előfordulnak.