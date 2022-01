Humánmeteo: megvisel a melegfront

Kedden a hétfői hidegfront után immár melegfronti tünetek jelentkezhetnek az arra érzékenyeknél. Többször erősen megnövekszik a felhőzet, kisebb eső sem kizárt, emellett erős, néhol viharos lökésekkel kísért szélre is készülni kell. Az enyhe idő még kitart, de pont ez okozhat sokféle panaszt. A viharos szélhez és a fronthoz köthető panaszokról és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Kedden a szeles idő sokaknál kellemetlen fejfájást okozhat. Fotó: Getty Images

Emellett a meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy a napok óta erős szél a legtöbb ember számára megterhelő. Erős, olykor görcsös, illetve migrénes fejfájást is okozhat, továbbá fokozza az idegi alapú feszültséget. Éppen ezért türelmetlenséget, ingerlékenységet tapasztalhatunk magunkon, ahogy a gyerekek is agresszívebbé, nehezen kezelhetőké válhatnak. Ezen felül a melegfronti hatással párosulva koncentrációs zavarokat tapasztalhatnak, az iskolai órákon könnyen elkalandozhat a figyelmük.

A szétszórtság, bágyadtság egyébként is általános tünet lehet, sokan alvászavarokat is tapasztalhatnak, nyugtalanul, felületesen aludhatnak. A meleg fokozhatja a migrénes panaszokat is, de ezek estétől már várhatóan mérséklődni fognak. Mindezeken túl az emésztési problémák is felerősödhetnek: puffadást, hasi diszkomfortot tapasztalhatunk, különösen a délutáni órákban. Estétől már a hidegfrontra érzékenyek számára kezdődik nehezebb időszak.