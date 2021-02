Humánmeteo: megvisel a korán jött meleg

Holnap sem érkezik front hazánk térségébe, a sok napsütés lesz most is jellemző, és csapadék vagy erős szél sem várható. A hőmérséklet jóval az ilyenkor szokásos átlag felett alakul, helyenként akár 10 fokkal is melegebb lehet. Ez nagy terhelést ró a szervezetünkre, illetve továbbra is magas lesz a fertőzésveszély - hogy utóbbi pontosan hol mekkora az országban, azt a Meteo Klinika térképén nézheti meg.

A többi között fejfájást okozhat a korán jött meleg. Fotó: Getty Images

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett amennyiben nehezen viseljük a korán jött meleget, kisebb fejfájásra számíthatunk, illetve ingadozhat a vérnyomásunk is - de a panaszok a legtöbb esetben nem lesznek intenzívek. Azok szenvedhetnek jobban, akik a hegyvidékek mélyebben fekvő völgyeiben élnek, máshol viszont a feltételek kedvezően alakulnak a pihenéshez, a szervezet regenerálódásához. A napos idő szinte mindenkit a szabadba csábít, és érdemes is minél több időt a friss levegőn tölteni. Jót tesz a mozgás, a séta, reggel azonban hűvös van, ezért a jól variálható, réteges öltözetre is szükség van.

Az allergiások erre figyeljenek

Allergiásként bizonyára tapasztaltuk, hogy a tavaszi növények pollenszórása ismét növekedésnek indult. A melegedő időben akár egyik napról a másikra is hirtelen megugorhat a pollenkoncentráció - most főként a mogyoró, az éger, a nyár és a tiszafafélék virágporának esetében lehet erre számítani. A napos, meleg délutánokon tapasztalhatjuk legerősebben a kellemetlen tüneteket. Orrfolyás, tüsszögés, könnyezés, illetve a szem viszketése is jellemző lehet, a panaszok a napokban már intenzíven is jelentkezhetnek. Ilyen esetben mossunk hajat gyakrabban, a ruhát, ágyneműt ne szellőztessük a szabad levegőn, és kerüljük a tejtermékek fogyasztását is. Sokfelé egészségtelen, északkeleten pedig veszélyes a levegő minősége; a szállópor-koncentráció emelkedett meg.