Humánmeteo: megvisel a hűvös reggel csütörtökön

Csütörtökön nem érkezik front a Kárpát-medence térségébe, a többórás napsütésnek köszönhetően kellemes időben lesz részünk. Csapadékra sem kell készülni, a nyugodtság jegyében telik a nap - a magasabb légrétegekben azonban most is zajlanak a változások. Ezek miatt sokan tapasztalhatnak kisebb-nagyobb tüneteket. A két front közötti helyzetben jelentkező panaszokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Vérnyomás-ingadozás és migrén

Reggel jelentkezhetnek akár erősebb panaszok is, ugyanis többfelé erősebben lehűl a levegő, mely az ízületi bántalmakkal élők komfortérzetén ronthat. A kifejezetten nagy hőingás vérnyomás-ingadozást okozhat, és a tünetek még a következő napokban is gyakran előjöhetnek. Sokfelé megélénkül a szél, ez enyhébb fejfájást válthat ki az érzékenyebbek körében, valamint hatására ingerlékenyebbé is válhatunk.

Megvisel a hűvös reggel csütörtökön. Fotó: Getty Images

A már említett, magasabb légrétegekben történő változások hatására dekoncentráltak, energiátlanok is lehetünk. Azonban még így is jobb lesz a helyzet, mint például pénteken, ezért, ha van olyan feladatunk, ami nagyobb erőfeszítést igényel, akkor lehetőség szerint ezen a nyugodtabb napon végezzük el. Fokozott migrénhajlammal is számolhatunk.

Az allergiásoknak nem kedvez a helyzet

A kőris, az éger és a tiszafafélék pollenje ismét egyre magasabb koncentrációban van jelen a levegőben, a napos, száraz időben még több virágport bocsátanak ki a növények. Az allergiásoknak nem kedvez ez az időjárási helyzet, nekik nem tanácsos a délutáni órákban a szabad levegőn tartózkodni, a tejtermékek fogyasztása is kerülendő számukra.