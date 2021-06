Humánmeteo: megvisel a hőség

Pénteken nem érvényesül fronthatás a Kárpát-medence területén, de tovább tart a kánikula, ami további megterhelést jelent szervezetünkre. Az ország több részén 30 foknál melegebb lesz árnyékban, a napon pedig még ennél is melegebbet érezhetünk. A kánikula egyre többeket megvisel, erről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A nagy melegben különösen fontos, hogy gondoskodjunk megfelelő folyadékbevitelről. Fotó: Getty Images

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett fontos megemlíteni, hogy a szív-érrendszeri betegségekkel élők fokozottan veszélyeztetettek ebben az időjárási helyzetben. Gyakran tapasztalhatunk fáradtságot, tompaságot, koncentrációs zavarokat. A nagyvárosi környezetben már az éjszakák sem hoznak felfrissülést, emiatt alvászavar, kialvatlanság is felléphet. A melegben sokan fejfájásra panaszkodhatnak, illetve ingerlékenyebbek lehetnek a megszokottnál.

A nagy melegben sok folyadékot vesztünk, ami komoly veszélyeket rejt magában, ezért elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű és minőségű folyadékpótlás. Cukros üdítők, koffeines italok helyett válasszunk inkább vizet, limonádét, zöld teát, mentával ízesített gyümölcsleveket. Étkezés során is pótolhatjuk a kiizzadt vizet hideg gyümölcsleves, lédús zöldségek formájában, valamint a parfék is kitűnőek erre a célra.

Igazi strandidő lesz, magas a hőérzet. A legmelegebb órákat töltsük árnyékos, hűvös helyen, kerüljük a tűző napot, ugyanis erős, nagyon erős UV-sugárzás várható. Ha mégis ki kell mennünk a szabadba, gondoskodjunk megfelelő fényvédelemről. A napszúrás veszélye is fennáll, ezért viseljünk könnyű sapkát, kalapot, és szemünk egészségére is vigyázzunk napszemüveggel. Ami az allergiásokat illeti, a pollenszint továbbra is emelkedik, fokozódik a növények pollenszórása. Jelenleg a csalánfélék és a pázsitfű okozhatnak intenzív panaszokat.