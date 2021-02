Humánmeteo: megvisel a felmelegedés

Szerdán erős front nem éri el a Kárpát-medencét, a melegfrontra fokozottan érzékenyek körében azonban továbbra is, és még napokig fennállhatnak panaszok. Borongós, fényszegény nap várható a legtöbb helyen, illetve szórványosan csapadék is előfordul. A melegedés tehát nem társul kellemes, napos idővel. A melegfront jellegű változás negatív hatásairól aMeteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Fejfájást, fáradtságot, rosszkedvet is tapasztalhatunk szerdán. Fotó: Getty Images

Rosszkedvűek, lehangoltak lehetünk

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett a felhős, fényszegény időszakokban kisebb lehangoltság és rosszkedv is felléphet. Az újabb, viszonylag hirtelen jött melegedés mindenkit megviselhet. Általánosak lehetnek az alvásproblémák, habár északon ezek intenzitása valamelyest kisebb. A kialvatlanság miatt napközben fáradtabbak, ingerültebbek lehetünk, koncentrálási problémák és migrén is felléphet. Ezekben a napokban nem javasolt kávét és csokoládét fogyasztani, kerülni kell a vörös húsokat és a vörösbort is.

Reggel kissé hűvös van, elsősorban az ízületi panaszokkal élők ébredhetnek nyűgösen, végtagfájdalmaik fokozódhatnak. Ha ilyen tünetektől szenvedünk, akkor a sajgó ízületeinket tornáztassuk meg kissé, kímélő átmozgatással mérsékelhetjük a tüneteket.

A levegőben kis mennyiségben megtalálható a mogyoró és az éger pollenje, a csapadék miatt azonban csökken a koncentrációja. A csapadékmentes területeken viszont romlik a pollenhelyzet.