Humánmeteo: megvisel a drasztikus változás

Pénteken front ugyan nem, de az extrém hideg sokaknak fog intenzív panaszokat okozni. Hajnalban már -10 fok alatti hőmérsékletek is lesznek, és ugyan kisüt a nap, de napközben is tartósan 0 fok alatt marad a hőmérséklet, ráadásul erős, viharos lesz a szél is. Nagyon erős igénybevétel éri a szervezetünket, a drasztikus változás pedig mindenkit megvisel: jelentősen romolhat a védekezőképességünk. Ha kíváncsi, az országban hol mekkora a fertőzésveszély, nézze meg a Meteo Klinika térképét.

Fejfájás és sajgó végtagok

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett az ízületi bántalmak sem szűnnek, egész nap sajoghatnak a kopott ízületek- ezeket időnként tornáztassuk át kíméletesen, de ügyeljünk arra, hogy ne terheljük meg a végtagokat. Folyamatosan tartsuk melegen a sajgó végtagokat, vastag zokni, harisnya és a kesztyű is elengedhetetlen a fagyos időben. Afejfájásnagyon gyakori, emellett a keringési panaszok fokozódására számítsunk. Akkor is megterhelő ez a légköri helyzet, ha alapvetően egészségesek vagyunk.

Ha hosszabb időt töltünk a szabadban, készüljünk fel arra, hogy extrém terhelés éri a szervezetet. Még pár napig nagyon hideg idő elé nézünk, az elmúlt időszak extrém légköri hatásai igénybe vették szervezetünket, sokaknak legyengült az ellenálló képessége. A megerősödő szél jelentősen ront a hőérzeten. A fagyos időben nagyon fontos a vastag, réteges öltözet, illetve ne töltsünk hosszabb időt odakint, mert nem megfelelő öltözet mellett akár fagyási sérüléseket is szerezhetünk.