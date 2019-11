Humánmeteo: megterhelő péntek jön

A Meteo Klinika előrejelzése szerint pénteken is folytatódik a humánmeteorológiai szempontból megterhelő időszak. A kifejezetten a fronthoz köthető panaszok gyengülnek ugyan, de nem szűnnek meg teljesen. Vérnyomás-ingadozás mellett enyhe izomgörcsök és hasi panaszok egyaránt előfordulhatnak az arra érzékenyek körében.

A szeles időben sokan tapasztalhatnak kellemetlen fejfájást pénteken. Fotó: iStock

A szél többfelé megélénkül, ami alvászavarokat, ingerlékenységet, nyugtalanságot okozhat. Fejfájást is tapasztalhatnak még azok is, akik nem kifejezetten frontérzékenyek. A szabadban a napsütés dacára is alacsonyan alakul a hő- és komfortérzet, ezért fontos, hogy válasszunk kellően meleg, réteges öltözetet, ha elindulunk valahova.

Ami az autós közlekedést illeti, az erős szél sokfelé csökkentheti a menetstabilitást. Az északi tájakon nedves útszakaszokra, illetve azok nyomán megnövekedő féktávra is fel kell készülni. Főként a nap első felében a napsütés is zavaró lehet, így érdemes bekészíteni egy napszemüveget a kesztyűtartóba.