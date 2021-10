Humánmeteo: megterhelő napok jönnek

Szerdán folytatódik a változóan felhős, de egyre melegebb idő. A reggeli ködfoltok feloszlása után megerősödő déli széllel meleg légtömegek érkeznek, a csúcshőmérséklet délen, délnyugaton a 20 fokot is elérheti. Ez a hirtelen jött, szokatlan meleg lehet oka a legtöbb most jelentkező kellemetlen tünetnek. Ezekről a panaszokról és az alkalmazható megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Indokolatlan fáradtság, fejfájás jelentkezhet

Emellett a következő napokban többen érezhetik magukat indokolatlanul fáradtnak, álmosnak. A kevésbé érzékenyek is panaszkodhatnak: kábaság, koncentrálási problémák,fejfájásjelentkezhet. Emiatt fogyasszunk sok folyadékot, és lehetőleg kerüljük a mindennapi stresszt, most még a kisebb kellemetlenségek is fokozott ingerültséget válthatnak ki.

A melegedés egyre erősebb tüneteket okozhat. Fotó: Getty Images

A szeles vidékeken fokozottabban léphetnek fel ezek a panaszok, és akár az esti, vagy már a kora reggeli órákban is jelentkezhetnek. A szél ezen kívül is kiválthat ingerültséget, ok nélküli idegességet is. Az időjárás változásaira érzékenyebbeknél többféle panasz jelentkezhet: ingadozhat a vérnyomásuk, rosszullétek jelentkezhetnek és a gyulladásos panaszok is fokozódhatnak.

A légszennyezettségben kisebb romlás várható, elsősorban az Északi-középhegység térségében és a főváros környékén a szélvédett részeken dúsulhat fel a szálló por. A sétához válasszuk inkább a kevésbé forgalmas helyeket, kerüljük el a zsúfoltabb belvárosi csomópontokat, kisgyerekeket pedig lehetőleg egyáltalán ne levegőztessünk hosszabb ideig. A szeles vidékeken azonban jó a levegőminőség.

Reggel még mindig nagy a megfázásveszély, öltözzünk rétegesen! A napos délutáni időszakokban azonban jelentősen javul a hőérzet, éppen ezért tanácsos jól variálható öltözetben elindulni otthonról.