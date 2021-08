Humánmeteo: megterhelő napok jönnek

Hétfőn nem érvényesül fronthatás, a mérsékelt meleg és a nyugodt idő miatt végre pihenhet a szervezetünk a megterhelő hétvége után. A hajnal azonban kifejezetten hűvös lesz, ismét lesznek olyan tájak, ahol 10 fok alá csökken a hőmérséklet. Délután napsütés és záporok is lehetnek, nem lesz kifejezetten ideális az idő. A napközbeni változékonyság országszerte okozhat tüneteket. A közelgő őszi időszakban leggyakrabban jelentkező tünetekről és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Görcsös fejfájás jelentkezhet

Emellett reggel sokfelé a kopásos jellegű ízületi bántalmakkal élők panaszai fokozódhatnak. Napközben nagy lesz a hőingás, főleg délelőtt jelentkezhet az arra hajlamosaknál vérnyomás-ingadozás, illetve keringési panaszok. Ezek délutánra várhatóan mérséklődnek, de a következő napon ismét előjöhetnek.

A változékony idő sokaknál okozhat kellemetlen panaszokat. Fotó: Getty Images

A fokozottan érzékenyebbeknek most is fájhat a feje, elsősorban a görcsösfejfájáserősödésére lehet számítani. Emiatt ingerlékenyebbek is lehetünk a megszokottnál, nyűgösen, nehezen indulhat a hét. A folyadékbevitelre is figyeljünk, a frissebb időben sokan hajlamosak kevesebbet inni.

Ajánlott minél több időt a friss, szabad levegőn tölteni, a napsütés mellett végre kellemesebb hőmérsékletekre is számíthatunk. Az esernyőt ne felejtsük otthon, szinte bárhol kialakulhat futó zápor. A frontok átmenetileg megtisztították a levegőt a parlagfű pollenjétől, de a napos, meleg délutánon ismét rohamosan növekszik a koncentrációja.