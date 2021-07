Humánmeteo: megterhelő napok jönnek

Kedden szerte az országban nem érvényesül fronthatás, de a nyárias, már-már afrikai melegben front jellegű tünetek továbbra is előfordulhatnak az érzékenyebbeknél. Délkeleten lesz a legmelegebb, ott a 38 fok sem lesz ritka, de máshol is rekkenő hőségre kell készülni. Csak elvétve alakulhat ki futó zápor. A következő napokban semmi javulás nem várható, a nagy melegben nagyon sokaknál jelentkeznek panaszok. A leggyakoribb tünetekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Megviselhet a kánikula

Emellett a több napja tartó terhelés miatt kissé fokozódhatnak az eddig tapasztalt tünetek. Tompábbak, aluszékonyabbak lehetünk, nehezebb lehet elvégezni még a rutinfeladatokat is. Azalvászavarokmiatt sokan nem tudják kipihenni magukat, napközben pedig fáradtak, tompák, ingerültek, emellett csökken a fizikai és a szellemi teljesítőképesség is. Az alváshiány az immunrendszert is gyengítheti, ezért fontos, hogy amikor csak tud, pihenjen le, akár rövid időre is.

A forróság sokak szervezetét megterheli. Fotó: Getty Images

Az igazi strandidő további veszélyeket is rejt. A déli órákban nagyon erős UV-sugárzásra számíthatunk, 11 és 15 óra között még a kevésbé érzékeny bőrűek se napozzanak, komoly bőrkárosodást lehet szenvedni. A kisgyerekek bőre fokozottan érzékeny, esetükben nagyon magas, legalább 50-es faktorszámú naptejet használjunk.

A pollenterhelés tovább fokozódik, a pázsitfűfélék és a csalánfélék okozhatják a legtöbb panaszt. Az allergiásoknál orrfolyás, szemviszketés és könnyezés, tüsszögés jelentkezhet, a tünetek mérséklése érdekében az érintettek fogyasszanak kevesebb tejterméket és vörös húsokat. A gyakoribb porszívózás és hajmosás is segíthet, és rögtön mossunk kezet, amint hazaértünk.