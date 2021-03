Humánmeteo: megterhelő napok jönnek

Szerdán napközben nem jön front, de hideg- és melegfront jellegű hatásra is számíthatnak az arra érzékenyek, a középső és a déli, délkeleti tájakon jelentkezhetnek erősebben a tünetek. Még mindig az átlagosnál hűvösebb, emellett sokfelé változékony és szeles időre számíthatunk, a tünetek pedig egész nap kitarthatnak. Front hiányában is megterhelő az idő, erről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Migrén és ízületi fájdalmak is jelentkezhetnek

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett elsősorban migrén léphet fel, főként az Alföld déli részén élők körében. Ha migréntől szenvedünk, akkor egész nap kerüljük az alkohol és a csokoládé fogyasztását. A többfelé élénk, erős szél is tovább ronthatja a helyzetet, és ingerlékenységet, nyugtalanságot is kiválthat még a kisgyermekek körében is.

Migrén és ízületi fájdalmak is jelentkezhetnek. Fotó: Getty Images

A napokban gyakorivá válnak az alvászavarok, sokan tapasztalhatjuk, hogy reggel nehezebben ébredünk és napközben is jellemző ilyenkor a fáradtság, tompaság. A gyulladásos panaszok, például az ízületi gyulladások is erősödhetnek, ebben az esetben mellőzzük a tejtermékeket, a sajgó végtagokat pedig tornáztassuk át kissé a nap elején. A csökkent koncentrálóképesség az egész napunkra rányomhatja a bélyegét.

A szél miatt alacsonyabban alakul a hőérzet, szélálló és réteges ruházatra lesz szükség, ha kint tartózkodunk, és marad az évszakhoz képest alacsonyabb hőmérséklet is. Az éger, a nyárfa és a tiszafafélék pollenje enyhébb tüneteket okozhat az allergiásoknál, délen és keleten jelentkezhetnek erősebben a tünetek. A levegőminőség jó. A közlekedők dolgát a csökkent figyelem, a szétszórtság ronthatja, az élénk, erős lökésekkel kísért oldalszél pedig tovább növeli a balesetveszélyt.