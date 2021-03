Humánmeteo: megterhelő napok jönnek

Csütörtökön nem várható számottevő fronthatás, de az átlagosnál hűvösebb időben az erre érzékenyek panaszai felerősödhetnek. Napsütés inkább csak a nyugati részeken várható, máshol a sok felhő lesz jellemző. A hőmérsékletek az ilyenkor szokásos átlag alatt alakulnak, az igénybevétel pedig estig fokozódik. Az átlagosnál tartósan hidegebb idő egyre nagyobb terhelést ró a szervezetünkre, sok panasz léphet fel: fertőzésveszély térkép a Meteo Klinikán!

Fejfájás és alvászavarok jelentkezhetnek

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett sokan fejfájást, enyhébb izomgörcsöket tapasztalhatnak, ezen kívül pedig a kopásos jellegű ízületi bántalmakkal élők fájdalmai is fokozódhatnak. A sajgó végtagokat ajánlott reggel és napközben is többször tehermentesen átmozgatni. Alvászavarok is okozhatnak gondot, este lefekvés előtt már lehetőleg ne végezzünk megerőltető tevékenységeket.

Fejfájás ésalvászavarokis jelentkezhetnek a holnapi időjárás miatt. Fotó: Getty Images

Főleg középső és a keleti tájakon élőknél okozhat a fényhiány lehangoltságot, kedvetlenséget, ők a munkahelyen is gyengébben teljesíthetnek. A keringési panaszokkal élők kerüljék a fizikai megerőltetéseket.

A réteges öltözet elkél a napokban, különösen a hajnali órákban növekszik a megfázásveszély, de a hűvösebb, borongósabb tájakon napközben is alacsony marad a hő- és komfortérzet. Élénk, eleinte erős szél is társul az alacsonyabb hőmérséklethez, ami még kellemetlenebbé teszi a kint tartózkodást, és ingerlékennyé, nyugtalanná tehet sokakat. A nyárfa, az éger és a tiszafafélék pollenkoncentrációja is csökken a hűvösebb időben, de enyhe tünetek jelentkezhetnek.