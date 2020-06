Humánmeteo: megterhelő napok jönnek

Szerdán folytatódik a frontmentes időszak, mégis sokaknál jelentkezhetnek kellemetlen tünetek - írja a Meteo Klinika. A reggeli időszakban a megszokottnál erősebben lehűl a levegő, helyenként a leghidegebb órákban csupán 10 fokot mérhetünk. A hűvös időben a kopásos jellegű ízületi bántalmakkal élők végtagfájdalmakat tapasztalhatnak: az érintettek akár egy néhány perces tornával is enyhíthetik a panaszokat, délutánra pedig mindenhol mérséklődnek is a tünetek.

Múló rosszullétek jelentkezhetnek

Napközben gyorsan melegszik a levegő, nagy lesz tehát a napi hőingás, amely keringési és szívproblémákat okozhat. Az időjárási változásokra érzékenyebbeknél vérnyomás-ingadozás és múló rosszullétek jelentkezhetnek, ebben az esetben nem ajánlott megterhelő fizikai munkát végezni.

A napi hőingás sokak szervezetét megviselheti. Fotó: Getty Images

Az északnyugati szél több helyen erős marad, emiatt a szélre érzékenyek továbbra is fejfájást és szokatlan stresszt tapasztalhatnak. Az év ezen időszakában is fontos a szervezet védekezőképességének erősítése, naponta több alkalommal fogyasszunk valamilyen idénygyümölcsöt vagy zöldséget. Az allergiásoknál a pázsitfűfélék és a csalánfélék okozhatnak panaszokat, emellett a kültéri allergén gombák spóraszáma továbbra is eléri a magas-nagyon magas szintnet.