Humánmeteo: megterhelő lesz a vasárnap

Továbbra is a változékony, hűvös időjárás marad velünk. A szeles idő pedig az egyik legterhelőbb légköri helyzet, nagyon megterheli különösen a frontérzékenyek szervezetét. Gyakori tünet lehet a fejfájás, a szokatlan feszültség mellette keringési és vérnyomáspanaszok tartós jelentkezése várható és az álmatlanság szintén jellemző lehet . Mások kimerültséget, energiátlanságot tapasztalhatnak. Az időjárás változása terhelést jelent a szervezetünknek, erről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Nem csökkennek az előző napokon tapasztalt panaszok. Fotó: Getty Images

Vasárnap nem érkezik markáns front hazánk fölé, azonban az összetett légköri helyzet hatására az előző napokhoz hasonló tünetek jelentkezhetnek. A párás időben a magasra törő gomolyfelhőkből sokfelé lehet zápor, néhol zivatar is, a hőmérséklet pedig most sem éri el az ilyenkor szokásos értékeket. Országszerte sokfelé fülledtté válik a levegő, ezért nehézlégzést, légszomjat, mellkasi panaszokat tapasztalhatunk. A zivatarok idején felerősödhetnek az asztmás panaszok is, ezért a vihar elvonultáig maradjunk inkább zárt térben és pihenjünk le.