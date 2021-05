Humánmeteo: megterhelő lesz a vasárnap

Vasárnap a légköri helyzet nem csak a frontérzékenyeknél okozhat panaszokat, hanem másokat is megvisel. Hidegfront halad át felettünk: főleg a front előtt és a front mentén pattannak ki záporok, zivatarok, majd a felhőátvonulások idején lehet szórványos csapadék. Az átvonuló fronthoz köthető panaszokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Jelentősen fokozódik a görcshajlam is, az izom- és hasi görcsök mellett a kismamáknál is felléphetnek erőteljesebb görcsök. Fotó: Getty Images

Görcsölhetnek a kismamák

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett elmondható, hogy a hirtelen változás megterhelő lehet a szervezete számára, különösen akkor, ha szív- és érrendszeri betegségekkel, illetve vérnyomáspanaszokkal küzdünk - ekkor nagy eséllyel tapasztalhatunk kellemetlen és egyben erős tüneteket. Többfokos lehűlés kezdődik, estétől az ízületi bántalmakkal élőknél is egyre erősebben jelentkezhetnek a jellemző tünetek. Emellett jelentősen fokozódik a görcshajlam is, az izom- és hasi görcsök mellett a kismamáknál is felléphetnek erőteljesebb görcsök - amennyiben az érintettek közé tartozunk, mindenképpen kerüljük a megerőltető tevékenységeket.

A kellemetlenül szeles időben jelentősen csökken a komfortérzet, a fülledtség hatására légszomjat és rosszullétet tapasztalhatunk. Többfelé lesz csapadék, vigyünk magunkkal esernyőt is. A felhők miatt az UV-sugárzás eleinte nem lesz számottevő, de délután a napos tájakon elérheti az erős fokozatot.

A nyírfa már egyre többfelé okoz panaszokat szerte az országban, a leggyakrabban tüsszögés, orrfolyás, szemkönnyezés jelentkezik. Emellett a nyárfára, és a gyertyánra érzékenyek tünetei is megszaporodhatnak. A levegő pollentartalma a rossz időnek köszönhetően csökken, a csapadék kimossa a virágport.

A közlekedést sokfelé nedves útburkolat nehezíti, megnövekszik a féktávolság, nehezebben irányítható a gépkocsi. Az erős, viharos szél miatt csökken a menetstabilitás, valamint letört faágak, kisebb tárgyak is az úttestre kerülhetnek, fokozott lesz a balesetveszély.