Humánmeteo: megterhelő lesz a vasárnap

Holnap tovább folytatódik a nyaralóidő. A MeteoKlinika előrejelzése szerint, a kánikula a szívbetegek számára extrém igénybevételt, emellett pedig nem csak a beteg és idős, hanem még az egészséges szervezet számára is intenzív megterhelést jelent. Azalvászavarokmiatt sokan nem tudják kipihenni magukat, ez főként a nagyvárosokba élőkre igaz. Napközben ezért fáradtak, tompák, ingerlékenyek lehetünk, emellett tovább csökken a fizikai és a szellemi teljesítőképességünk is. Az alváshiány az immunrendszerünket is gyengíti, ezért fontos, hogy amikor csak tudunk, pihenjünk hűvös helyen, akár rövid időre is.

Fokozottan figyeljünk a megfelelő folyadékpótlásra. Fotó: Getty Images

A rekkenő hőségben nagyon fontos a bőséges folyadékfogyasztás, ugyanis fokozott a kiszáradás veszélye. Lehetőleg csapvizet vagy ásványvizet válasszunk, a kávét és az alkoholt kerüljük. Ezen kívül az ásványi sók pótlásáról is gondoskodjunk, de ezt ne az ételek túlsózásával próbáljuk megoldani: az enyhén sózott fogások fogyasztása javasolt ebben az időszakban. Kerüljük a zsíros, fűszeres fogásokat is: részesítsük előnyben inkább a gyomrot kevésbé terhelő halakat, grillezett húsokat és salátákat!

Nagyon figyeljünk a gyerekekre és az idősekre

A szabadban tartózkodás során kerüljük a tűző napsütést, fennáll ugyanis a napszúrásveszélye. Különösen a gyerekek veszélyeztetettek, ők nem érzékelik annyira a nagy meleget, az idősek pedig sokszor nehezen mozognak, nem tudnak azonnal hűvös helyre menni. Amennyiben szédülést, rosszullétet, hányingert tapasztalunk, azonnal kérjünk segítséget. A hőhullám idején igyekezzünk úgy megtervezni a napi programokat, hogy a legmelegebb órákban lehetőségünk legyen hűvös, árnyékos helyre húzódni, és naponta többször javasolt langyos vízzel lezuhanyozni is. A tömegközlekedés, utazás során a csuklóra vagy a tarkóra helyezett hideg vizes ruhadarab is hűsít.

Az UV-sugárzás vasárnap eléri az erős, nagyon erős fokozatot, fényvédőkrémek használata nélkül ne menjünk a napra. Magas faktorszámú naptejeket használjunk, az újrakrémezést pedig szükség esetén ismételjük meg, a strandolás során gyakrabban. A parlagfű és a csalán pollenje közepes mennyiségben van jelen a levegőben. Az allergiásoknak javasolt kerülni a tejtermékek fogyasztását, egyeseknél pedig a görögdinnye is keresztallergiát válthat ki.

Itt lesznek záporok

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) szerint alapvetően napos időre számíthatunk kevés fátyol- és gomolyfelhővel. Ugyanakkor nyugaton és délen néhány helyen zápor, zivatar kialakulhat. Az északkeleti, északi szél mérsékelt lesz, csupán zivatarok környezetében fokozódhat átmenetileg viharossá a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 20 fok között alakul, de a városokban és vízpartokon ennél melegebb, míg az Északi-középhegység völgyeiben hűvösebb lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 között várható.