Humánmeteo: megterhelő lesz a változékony idő

Csütörtökön nem várható számottevő fronthatás, de az átlagos, vagy annál néhány fokkal hűvösebb időben az érzékenyebbek panaszai felerősödhetnek. Megnövekszik a felhőzet, a fényhiányt országszerte tapasztalhatjuk. Csapadék ugyan nem lesz, de a szervezetünk nem pihenhet megfelelően. A tartósan változékony idő egyre nagyobb terhelést ró a szervezetünkre, sok panasz léphet fel: fertőzésveszély térkép a Meteo Klinikán!

Görcsös fejfájás jelentkezhet

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett az érintettek fejfájást, enyhébb izomgörcsöket tapasztalhatnak, rajtuk kívül pedig a kopásos jellegű ízületi bántalmakkal élők fájdalmai is fokozódhatnak. A sajgó végtagokat ajánlott reggel és napközben is többször tehermentesen átmozgatni, és az ízületesek lehetőleg kerüljék a mostani időszakban a vörös húsok fogyasztását. Jó hír, hogy azalvászavaroktöbbeknél mérséklődnek, végre pihenhet egy kicsit a kimerült szervezet. Főleg nyugati és a középső tájakon élőknél okozhat a fényhiány lehangoltságot, kedvetlenséget, ezért a munkahelyen is gyengébben teljesíthetünk.

A migrénesfejfájásis sok gondot okozhat a napokban. Fotó: Getty Images

Akik gyakran szenvednek fejfájás miatt, azok a következő napokban is a panaszaik erősödésére számíthatnak. Ráadásul estétől a migrénhajlam is fokozódik. A réteges öltözet elkél a napokban, különösen a hajnali órákban növekszik a megfázásveszély, de a hűvösebb, borongósabb tájakon napközben is alacsony marad a hő- és komfortérzet.

Az allergiahelyzet nem változik számottevően: az éger, a nyárfa és a tiszafafélék pollenje is okozhat tüneteket. A légszennyezettségben kisebb romlás várható, a szállóporkoncentráció emelkedhet meg.