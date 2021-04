Humánmeteo: megterhelő lesz a péntek

Pénteken már nem érvényesül fronthatás, reggel hűvös időre számíthatunk, az alacsony hőmérséklet pedig többeknél okozhat kellemetlen panaszokat. Délutánra melegszik az idő, de most pont ez a nagy napi hőingás fog megterhelést jelenteni a szervezetünknek. A front-mögött jelentkező kellemetlen tünetekről és ezek kezeléseiről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Keringési panaszokat tapasztalhatunk

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett számíthatunk arra, hogy a kopásos jellegű ízületi bántalmakkal élőknél nehezen indul a nap, így, ha ez ránk is jellemző, akkor felerősödhetnek a végtagfájdalmaink; a mélyebb völgyekben ezek fokozottan jelentkezhetnek. Napközben emellett, főleg a délelőtti órákban vérnyomás-ingadozást és keringési panaszokat tapasztalhatunk, a tünetek a szeles tájakon lehetnek a legintenzívebbek. Ezzel együtt a közérzetünk is romolhat, múló rosszullét léphet fel. Afejfájásszintén tartósan jelen lehet, akár a görcsös, akár a migrénes tünetekre vagyunk hajlamosak.

A hideg hajnali, hűvös reggeli időben felerősödhetnek a végtagfájdalmaink. Fotó: Getty Images

Jó hír viszont, hogy a többórás napsütés jótékonyan hat a hangulatra, a sok napfény ráadásul immunerősítő hatással is bír, ha pedig sok friss zöldséget, idénygyümölcsöt fogyasztunk, akkor ezt tovább fokozhatjuk. Az öltözködés során is vegyük figyelembe, hogy jóval hűvösebb a hajnal az előző napokban megszokottnál. Jól jön a kabát, ha pedig kirándulni indulunk, akkor a gyerekeket is öltöztessük rétegesen, hogy elkerüljük a megfázást.

Erős lehet az UV-sugárzás

A napos tájakon az UV-sugárzás szintje a déli órákban már elérheti az erős fokozatot, az érzékeny bőrűek már 10 perc alatt is leéghetnek. Ők és a gyerekek használjanak minimum 40-es, mások legalább 30-as faktorszámú fényvédő szereket, és 11 és 15 óra között húzódjanak árnyékos helyre.

A hidegfront mögött csökkent a pollenterhelés, javult az allergiások állapota, de mostantól a szárazabb időben ismét erősödhetnek a kellemetlen tünetek. Főleg a nyírfa, a fűz, a platán és a tölgy virágpor-koncentrációja emelkedhet meg.