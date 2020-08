Humánmeteo: megterhelő lesz a péntek

Péntektől kezdődően egyre megterhelőbb időre számíthat, a következő napon fokozódik a szervezetünket érő igénybevétel - figyelmeztet a Meteo Klinika. A melegben egyre erősebb lehet a fejfájása és a migrénje is. Szerencsére az éjszakák hoznak némi felfrissülést, a nagyvárosokban viszont hajnalra is kevésbé hűl vissza a levegő. A pihentető alvást is segíti, ha éjszaka kiszellőztetjük a lakást, napközben pedig lehúzzuk a redőnyöket, illetve a függönyökkel árnyékoljuk a napsütötte szobákat.

Veszélyben a szívbetegek

Főleg a szívbetegek és a vérnyomás-panaszokkal élőket viseli meg folyamatos meleg, ők egész nap kerüljék a megterhelő tevékenységeket. Ezekben a napokban nekik különösen fontos a rendszeres folyadék-utánpótlás, akár napi 2,5-3 liter vizet is fogyaszthatunk. A kopásos eredetű ízületi bántalmakkal küzdők panaszai szintén felerősödhetnek holnap.

A kánikula sokaknál válthat ki kellemetlen panaszokat. Fotó: Getty Images

Ebédre egy tányér hűsítő gyümölcs- vagy zöldségleves is jó megoldás, a forróságban a nehéz fogások a szokásosnál is jobban megterhelik a gyomrot, és rosszullétet is okozhatnak. A pollenszint ismét emelkedik, a melegben fokozott a növények pollenszórása. Jelenleg a csalánfélék mellett a parlagfű okozza a legtöbb panaszt, az allergiások egész nap kerüljék a mezőket, réteket, és lehetőleg gyakrabban mossanak hajat!