Humánmeteo: megterhelő lesz a péntek

Pénteken ismét a fülledt, párás idő veszi igénybe szervezetünket, ezt pedig már akkor is megérezhetjük, ha egészségesek vagyunk - olvasható a MeteoKlinika előrejelzésében. Mint írják, sokan szenvednek fejfájástól, kialvatlanságtól, a kisgyerekek nyűgösek lehetnek, a türelmetlenség és az ingerlékenység is általánossá vált. A záporok, zivatarok területén a fülledtség kellemetlen perceket okozhat a légzőszervi megbetegedéssel élőknek is, a viharok idején pedig az asztmások állapota is romlik.

Nemcsak az idősebbeket, a gyerekeket is megviseli a fülledt, párás idő. Fotó: Getty Images

Ugyan nem várható hőség, a magas páratartalom hatására azonban több fokkal melegebbnek érezhetjük a levegőt, mint amilyen az valójában. Időjárási front nem érkezik, de a fizikai munka során hamarabb elfáradhatunk, légszomj, rosszullét is jelentkezhet ilyenkor. Az idősek, keringési panaszokkal élők és szívbetegek, ha tehetik, pihenjenek sokat, halasszák el megerőltető tevékenységeiket.

Figyeljünk az étkezésünkre

Mindenkinek érdemes odafigyelnie az étkezésre is, a tartós terhelés miatt együnk sok salátát, friss zöldségfélét és gyümölcsöt, de lehetőleg kerüljük a hüvelyeseket, a káposztát és a karalábét is. A húsok közül inkább a szárnyasokat részesítsük előnyben, illetve hal is gyakrabban kerüljön az asztalra. Desszertként is inkább gyümölcsöket, gyümölcssalátát fogyasszunk, mérsékeljük a cukorfogyasztást, hogy ne terheljük tovább a szervezetünket.

Nagyon erős lehet az UV-sugárzás

Az allergiaszint szintén erősen ingadozik: egy-egy zápor után hirtelen jelentősen csökkenhet a levegő pollentartalma, de csak átmenetileg. A pázsitfűfélék és a csalán virágpora okozhatja a legtöbb panaszt. Időben és térben változékony lesz az UV-sugárzás, fontos a megfelelő bőrvédelem. A tartósan napos időszakokban 11 és 15 óra között a sugárzás értéke eléri az erős fokozatot, sőt, helyenként a nagyon erős szintet is megközelítheti, de erre csak az ország kisebb területén van esély.