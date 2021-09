Humánmeteo: megterhelő lesz a melegedés

Vasárnap a magasban melegedés zajlik, és ez az árnyékban mérhető hőmérsékleteken is megmutatkozik. Helyenként akár 30 fokot is mérhetünk a legmelegebb órákban, ezek ráadásul árnyékba mért értékek. Viszont a kellemes őszi idő is tartogat panaszokat: ezekről a tünetekről és megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Migrén és végtagfájdalmak jelentkezhetnek

Ugyan a melegedés csak kis mértékű lesz a szombati hőmérséklethez viszonyítva, azonban ez már elég arra, hogy újabb tünetek erősödjenek fel a fokozottan érzékenyeknél. Sokan tapasztalhatnak fejfájást, migrént, fokozódhatnak a gyulladásos panaszok. A reggeli erősebb lehűlés miatt pedig még mindig fokozódhatnak az ízületi panaszok, egyesek végtagfájdalmakkal ébredhetnek. A leggyakoribb tünet azonban a migrén lesz, ami országszerte, egész nap felléphet.

Sokaknál jelentkezhetfejfájásvasárnap. Fotó: Getty Images

Napos lesz az idő, ez javítja a hangulatot, a kedélyállapotot, a hőérzet pedig több fokkal a mért értékek felett alakulnak. A reggeli megfázásveszély miatt továbbra is fontos, hogy rétegesen öltözködjünk. A közlekedésben néhol a napsütés elvakíthatja a sofőröket, készítsünk napszemüveget az utastérbe. Tompulnak a reflexek, ami miatt fokozott a balesetveszély is!