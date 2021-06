Humánmeteo: megterhelő lesz a melegedés

Kedden nem érvényesül markáns fronthatás térségünkben. Folytatódik az évszaknak megfelelő, kora nyári idő, több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék nem lesz, csupán elvétve alakulhat ki helyi zápor. A hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, a napon ennél magasabb lesz a hőérzet, illetve nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A reggeli hűvös idő és a nagy napi hőingás gyengíti az immunrendszert: fertőzésveszély térkép a Meteo Klinikán!

Védjük a bőrünket is a káros sugaraktól

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett a melegedésre fokozottan érzékenyek migrént, fejfájást is tapasztalhatnak. Emellett akár alvászavar, napközbeni fáradékonyság és koncentrálási problémák is ronthatják a munkavégző-képességét. A napsütés azonban pozitívan hat a teljesítőképességre, ellensúlyozza a panaszokat. Többfelé megélénkül a szél, ez enyhébb fejfájást válthat ki, illetve ezekben az időszakokban a gyerekek is ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetnek.

Melegfronthoz hasonlító tünetek és vérnyomáspanaszok is jelentkezhetnek kedden. Fotó: Getty Images

Helyenként kifejezetten hűvös lesz a hajnal, ezeken a területeken pedig a kopásos jellegű ízületi bántalmakkal élőknek felerősödhetnek a panaszaik. Reggel érdemes könnyedén, tehermentesen átmozgatni a sajgó testrészeket. Napközben aztán gyorsan szűnnek a tünetek, gyors melegedés várható. Ezzel együtt viszont a vérnyomás- és keringési panaszok fokozódhatnak kissé, az érintettek ebben az időszakban lehetőleg próbálják kerülni a nagyobb megerőltetéseket. A körülmények kedveznek a szabadtéri programoknak, városi sétáknak, aktív pihenésnek.

Az UV-sugárzás a tiszta időben általában erős, sokfelé pedig nagyon erős lesz, akár 15 perc alatt is le lehet égni. Érzékeny bőrűként legalább 40-es faktorszámú naptejet használjunk még akkor is, ha nem kifejezetten napozunk, hanem csak hosszabb időt töltünk a szabadban. A déli órákban mindenkinek ajánlott védekezni a káros sugarak ellen.

Az allergiahelyzet tovább romlik, a csalánfélék, és helyenként a pázsitfűfélék okozhatják a legtöbb panaszt, így az allergiásoknál orrfolyás, tüsszögés, könnyezés is jelentkezhet. Az említett növényekre allergiásoknak javasolt kerülni a gazos, elhanyagolt területeket, illetve a mezőket, réteket is.