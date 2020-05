Humánmeteo: megterhelő lesz a hétvége

A hosszú hétvégének általában örülni szoktunk, de most sajnos nincs különösebb okunk rá. Az időjárás sajnos nem a nyár kezdetére emlékezte majd, inkább egy szeszélyes tavaszi napra. Szombaton az időváltozásra kevésbé érzékenyek is kellemetlen tüneteket tapasztalhatnak, és a java majd csak vasárnap jön - figyelmeztet a Meteo Klinika. Bár időjárási front nem érkezik fölénk holnap, továbbra is úgynevezett hidegcsepp uralja időjárásunkat. A hidegcsepp jellemzője, hogy a magasabb (5500 méter feletti) légrétegekben hideg levegőt szállít, ezzel labilizálva a légkört. Ráadásul mivel a kellő nedvesség is adott lesz, a gomolyfelhők a képződésük során felszabaduló kondenzációs hő hatására robbanásszerű fejlődésnek indulhatnak.

A magasban érkező hideg a fokozottan érzékenyeknél kiválthat hidegfrontra jellemző tüneteket, vagyis az érintettek görcsös fejfájást, izom-és hasigörcsöket tapasztalhatnak. A légmozgás több helyen megerősödik, amelynek hatására fokozódnak a fejfájósok panaszai. Az intenzív fájdalom mellett stressz, nyugtalanság és ingerlékenység is felléphet, sőt ezek a tünetek a következő napokon is előjöhetnek. A Duna-Tisza közén, illetve északkeleten várható záporeső, zivatar kialakulása, ezeken a tájakon jellemző tünet lesz a vérnyomás-ingadozás.

Szombaton afejfájáslesz a vezető, időjáráshoz köthető egészségügyi panasz. Fotó: Getty Images

Szabadtéri programokat csak a fent említett területeken zavarhatja csapadék, másutt alapvetően kedvez az idő a kültéri tevékenységeknek. A hő-és komfortérzet azonban alacsony lesz, a viszonylag hűvös időben a megfázásveszély is fennáll. Abban az esetben, ha a hosszú hétvégén szeretnénk kimozdulni, mindenképp szombatra időzítsük a programot, mert vasárnap és hétfőn országszerte esős, csapadékos időre lehet számítani.

Az allergiásoknak jó hír, hogy a pollenszint csökken, valamint a következő napokon sem várható, hogy növekszik a pollenterhelés. A légszennyezettség alacsony marad, csak egyes nagyvárosokban lehet kifogásolható a levegőminőség.

Az autóval közlekedőknek fontos információ, hogy nagyobb lesz a balesetveszély, mivel az erős szél jelentősen rontja a menetstabilitást, a csapadékos tájakon pedig a nedves útszakaszok jelentik a fő veszélyt. Vezessünk ezért fokozott figyelemmel és legyünk nagyon körültekintőek.