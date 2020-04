Humánmeteo: megterhelő lesz a csütörtök

Csütörtökön frontmentes lesz az idő, de továbbra is kitart a fülledtség is, ez pedig többeknél válthat ki humánmeteorológiai panaszokat - írja a Meteo Klinika. Az idősek és a szívbetegek a leginkább veszélyeztetettek: sokaknál rossz közérzet és nehézlégzés is felléphet, ezen kívül vérnyomás-ingadozást, keringési rendellenességeket is lehet tapasztalni. Az érintetteknek ajánlott kerülni a megerőltető fizikai munkát, a pihenés javíthat az állapotukon. A stressz szintén nagy igénybevételt jelenthet.

A zivatarok ronthatják az asztmások tüneteit

A zivatarok területén az asztmások állapota romolhat elsősorban, míg az élénk szél egyeseknél fejfájást okozhat. A változékonyság több napig jellemző lesz, éppen ezért ajánlott vitaminokkal támogatni az immunrendszerünket, erősíteni a szervezet alkalmazkodó-képességét. Egyre több a friss zöldségféle a piacon, érdemes rendszeresen retket és újhagymát fogyasztani.

Az asztmások tünetei is felerősödhetnek. Fotó: Getty Images

A déli órákban a napos tájakon erős UV-sugárzás lesz jellemző. Nagyon fontos, hogy 11 és 15 óra között kerüljük a tűző napot, ha pedig mégis kimerészkedünk, akkor használjunk magas faktorszámú naptejeket. A záporok, zivatarok területén az átmenetileg viharos széllökések jelentősen csökkenthetik a menetstabilitást, de az élénk szél is hasonló gondokat okozhat. A nedvessé váló utakon növekszik a féktávolság és a csúszásveszély, a nehezebb közlekedési körülmények miatt vezessünk sokkal lassabban és óvatosabban!