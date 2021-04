Humánmeteo: megterhelő időnk lesz

Vasárnap ugyan nem jön újabb front, helyette azonban a szél, a lehűlés és a változékony idő határozzák meg a helyzetet, így nem számíthatunk arra, hogy korábbi panaszaink jelentősen mérséklődnének. Ismét előfordulhatnak helyi záporok, illetve tovább tart a hideg levegő beáramlása is. Reggel helyenként fagyhat, és napközben is alacsony lesz a hő- és komfortérzet. A front mögötti helyzet és a tartós szélterhelés hatásairól a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Sokakat gyötörhet fejfájás

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett a fejfájásunk tartós, és egyre elviselhetetlenebb lehet. Amennyiben érzékenyek vagyunk a szélre, akkor továbbra is alvásproblémák jelentkezhetnek: a nyugtalan éjszaka másnap aztán a teljesítményére is rányomhatja bélyegét, éppen ezért próbáljunkn lefekvés előtt nyugodt körülményeket teremteni a hálószobában, és a vacsorát se hagyjuk késői időpontra.

A változékony idő sokak szervezetét megviselheti. Fotó: Getty Images

Az étrendünk is álljon könnyű fogásokból, és tartalmazzon minél több zöldség- és gyümölcsfélét. A napokban tapasztalt gyakori fronttevékenység minden bizonnyal már eddig is igénybe vette a szervezetünket, legyengülhetett, így fogékonyabbá vált a kórokozókkal szemben is. Növeljük a C-vitamin bevitelt, és pihenjünk annyit, amennyit csak tudunk. Záporok ma is előfordulhatnak, emellett a szél is rontja a hőérzetet. Öltözzünk vastagabban, rétegesen!

Az allergiásoknak jó hír, hogy a hideg, csapadékos időben a levegő pollentartalma többfelé csökkent, és a légszennyezettség is alacsony. A közlekedés során ajánlott lassabban vezetni, számoljunk hosszabb menetidővel. Az erős, viharos széllökések hatására csökken a menetstabilitás, illetve ideges, ingerlékeny és figyelmetlen sofőrök is ronthatják a közlekedési feltételeket.