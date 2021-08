Humánmeteo: megterhelő idő jön

Pénteken frontmentes, de felhőzet tekintetében kissé változékony időre számíthatunk, noha számottevő csapadékra nem kell készülni. Felfrissül az idő, mindenhol 30 fok alatt maradnak a maximumhőmérsékletek. A hétvégére azonban visszatér a meleg, ez a hőmérséklet-változás pedig sokaknak megterhelő lehet. A "hullámvasút" időjárás által kiváltott leggyakkoribb tünetekről és az ez elleni védekezésről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Ízületi fájdalmak is jelentkezhetnek

A következő napokban a kopásos jellegű ízületi bántalmakkal élőknél kellemetlen tünetek jelentkezhetnek a reggeli órákban: felerősödhetnek a végtagfájdalmak, főként a délnyugaton, vagy az északi völgyekben élők körében. Reggel egy kímélő, nem megerőltető tornával mérsékelhetjük a tüneteket. Napközben a tünetek várhatóan mindenhol fokozatosan megszűnnek, de szombaton reggel ismét előjöhetnek.

Sokaknál jelentkezhetnek ízületi fájdalmak. Fotó: Getty Images

Az előző napon tapasztalt görcsös bántalmak is elmúlnak, már megszűnik a hidegfronti hatás. A nap elején azonban még tapasztalhatunk kellemetlenségeket, ha fokozottan érzékenyek vagyunk az időjárás változásaira. Vérnyomás-ingadozás is jelentkezhet, illetve enyhébb rosszullét is felléphet, ám fokozatosan csökkenő intenzitással.

Sokan töltik idejüket a szabadban, és most a hőmérséklet is pont megfelelő lesz a kinti programoknak. A strandolást ugyan most jobb elhalasztani, de a hétvégén már ismét 30 fok feletti melegben lesz részünk. A hidegfront mögött csökkent a pollenterhelés, javult az allergiások állapota, a parlagfű esetében sem várhatóak most intenzív tünetek.