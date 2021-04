Humánmeteo: megterhelő idő jön

Csütörtökön a változékony, többfelé fülledt, csapadékos időben megterhelő lesz az élettani helyzet. A kevés napsütés mellett gyakran megnövekszik a felhőzet, és záporok, zivatarok is kialakulnak. Nem várható ugyan nagy meleg, de a párás idő fullasztó lehet és a közérzetünk is romolhat. A fülledt idő is megterhelést jelent az immunrendszerünknek: fertőzésveszély térkép a Meteo Klinikán!

Fejfájás, rossz közérzet jelentkezhet

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett általános lehet a fejfájás, a rossz közérzet, a hangulatunk is negatív irányba változhat. A záporok, zivatarok területén a fülledtség kellemetlen perceket okozhat a légzőszervi megbetegedéssel élőknek is. A magas páratartalom hatására azonban több fokkal melegebbnek érezhetjük a levegőt, mint amilyen az valójában. A fizikai munka során hamarabb elfáradhatunk, légszomj, rosszullét is jelentkezhet.

A változékony idő miatt sokaknál jelentkezhetnek kellemetlen panaszok. Fotó: Getty Images

Az idősek, a keringési panaszokkal élők és a szívbetegek is pihenjenek sokat, különösen a legmelegebb déli órákban, a megerőltető tevékenységeket, például az intenzívebb sportolást is inkább halasszák későbbre. A zivatarok idején az asztmások állapota romolhat, ezért tartózkodjanak zárt térben a vihar elvonulásáig!

Látható, hogy habár nem érkezik front, akár egész nap jelentkezhetnek tünetek. Együnk ezekben a napokban sok salátát, friss zöldségfélét és gyümölcsöt, de lehetőleg kerüljük a hüvelyeseket, a káposztát és a karalábét. A húsok közül inkább a szárnyasokat válasszuk, illetve hal is gyakrabban kerüljön az asztalra. Desszertként is gyümölcsöket, gyümölcssalátát fogyasszunk, kevesebb cukrot vigyünk a szervezetbe.

A változékonyság nem kedvez a szabadtéri programok tervezésének, emellett az esernyőkre is többfelé szükség lesz! A hőérzet és a komfortérzet is ingadozni fog napközben.

A csapadék és a változékony idő jót tett az allergiásoknak, a legtöbb helyen ugyan csak kissé, de csökkent a pollenterhelés. Jelentős romlás nem várható még egy ideig, a mostanában a legtöbb panaszt okozó nyírfa, tölgy és platán virágporának légköri koncentrációjában sem számíthatunk további dúsulásra, habár mennyiségük eléri a magas szintet.