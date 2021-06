Humánmeteo: megterhelő hidegfront jön

Keleten még pénteken is érezhetjük a hőhullám megterhelő hatásait, amely mér az egészséges szervezetet is megviseli. Máshol a nyári meleg mellett délutántól már a magas páratartalom és a fülledtség is nehéz perceket okoz, szórványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Először a Dunántúlon érvényesül majd a markáns változás, aztán keletet is eléri majd a hidegfront. Ez sokakat megvisel majd, a várható panaszokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A hőség után hidegfront gyötör minket. Fotó: Getty Images

Nem lesz könnyű dolguk az asztmásoknak sem

Az idősek, a szívbetegek és a légzőszervi megbetegedésekben szenvedők panaszai tovább fokozódhatnak. A zivatarok idején az asztmásoknak ajánlott zárt helyen tartózkodni és pihenni. A hidegfront vérnyomás-ingadozást, keringési problémákat, erős fejfájást, valamint izom- és hasi görcsöket idézhet elő. Növekszik az infarktus kockázata is.

Ezekre sem árt odafigyelni

A hidegfront megérkezése előtt ugyanakkor továbbra is fennáll a napszúrás és a hőguta veszélye. Mindig legyen nálunk elegendő mennyiségű folyadék, a tűző napot pedig kerüljük, amennyire csak tudjuk. Az UV-sugárzás időben és térben ingadozó lesz, azonban 11 és 15 óra között még mindig nagy a leégés veszélye. A strandokon fokozott napvédelem szükséges, fürdőzés után pedig mindig ismételjük meg a krémezést.

A növények közül jelenleg a pázsitfűfélék és a csalánfélék szórják legintenzívebben a pollenjeiket, az allergiásoknál erős tünetek is jelentkezhetnek. A közlekedésben nyugaton délutántól elsősorban az erős szél jelent veszélyt: a csökkent menetstabilitás mellett a letörő faágak is balesetet okozhatnak. A zivatarok során nedvessé, csúszóssá válik az út, ezért javasolt lassabban, óvatosabban, nagyobb követési távolság megtartásával vezetni.