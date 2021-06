Humánmeteo: megterhelő hidegfront jön

Vasárnap hidegfronti hatás alakítja a helyzetet, de egyre inkább a keleti tájakra korlátozódva, és napközben ott is csökken ennek intenzitása. Az éjszaka érkezett front mögött csökkenni kezd a felhőzet, délután inkább felhőátvonulások lesznek jellemzők, ezzel együtt egyre kevesebb helyen lesz csapadék is. Az erős, olykor viharos szél viszont egész nap ronthatja a komfortérzetet! A frontátvoniláshoz köthető panaszokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Sajgó végtagokkal ébredhetünk

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett már reggel többen ébredhetnek sajgó végtagokkal, a kopásos jellegű ízületi bántalmakkal élők számíthatnak fájdalmaik felerősödésére. Az országszerte élénk, erős szél hatására görcsös típusúfejfájásjelentkezhet, a legintenzívebben a Dunántúlon és a középső tájakon élők körében. Az erős légmozgás ingerlékenységet, nyugtalanságot is okozhat, türelmetlenebbek lehetünk a gyerekekkel is, akik pedig elevenebbek, és egyben nyűgösebbek is sokszor ebben a helyzetben. A vérnyomásunk szintén ingadozhat, ez a tünet is egészen estig jelen lehet.

A kopásos jellegű ízületi bántalmak is felerősödhetnek. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

A szabadtéri tevékenységeket is zavarhatja a szél. Nem lesz ugyan hideg, de a változékony, időnként felhősebb időben ennek hatására gyorsan ingadozhat az érzett hőmérséklet is. A Dunántúlon a napsütés javíthatja a hangulatot, keleten azonban még szükség lehet az esernyőkre.

A naposabb nyugati tájakon a déli órákban az UV-sugárzás általában nagyon erős lesz, helyenként megközelítheti az extrém fokozatot is. A gyerekek bőre különösen érzékeny, őket legalább 40-es erősségű napolajjal kenjük be, és hasonló óvatosság javasolt a világosabb bőrszínűeknek is. Másoknál minimum 30-as faktorszámú UV-szűrős készítmények az ajánlottak. Keleten a változékonyabb időben gyorsan ingadozhat az UV értéke.

A növények közül jelenleg a pázsitfűfélék és a kevésbé allergén csalánfélék szórják legintenzívebben a pollenjeiket, de a csapadéknak és a változékonyságnak köszönhetően keleten csak mérsékelt tüneteket okozhatnak. A következő napokban azonban gyors és intenzív romlás várható az allergiahelyzetben, az érintettek jobb, ha már most felkészülnek erre.