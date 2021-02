Humánmeteo: megterhelő hidegfront jön

Szombaton estig hidegfronti hatás érvényesül, a legtovább keleten számíthatunk erre. A felhősödés mellett csak szórványos csapadék érkezik, a szél azonban sokfelé megerősödik, és a hőmérséklet is észrevehetően visszaesik az előző napokhoz képest. A jelentkező panaszok egész nap ronthatják az életminőséget. A drasztikus és gyors változás hatására gyengül az immunrendszer,fertőzésveszély térkép a Meteo Klinikán!

A hidegfront miatt görcsös típusú fejfájás, izom- és hasi görcsök jelentkezhetnek. Fotó: Getty Images

Rosszulléttel is számolhatunk

A hidegfront nyomán görcsös típusú fejfájás, izom- és hasi görcsök jelentkezhetnek, és nem csak azoknál, akik frontérzékenynek gondolják magukat. A vérnyomás is ingadozhat, illetve keringési panaszok, múló rosszullét léphet fel. Ajánlott a szokottnál több folyadékot fogyasztani, és a szabad időt lehetőleg töltsük pihenéssel. Az étkezés során is válasszuk a kevésbé megterhelő fogásokat, a túl zsíros és fűszeres ételek kerülendők. A szeles időszakokban ingerlékenységet, nyugtalanságot tapasztalhatunk.

Kezdetben nem kedvez az idő a szabadtéri tevékenységeknek, de délutánra javul a helyzet. Azzal azonban számolni kell, hogy a szél több fokkal csökkenti az érzett hőmérsékletet, és zavaró is lehet. Allergiásként most nem számíthat kifejezetten intenzív tünetekre, de a mogyoró, az éger, a nyár és a ciprusfélék virágpora még így is nagyobb mennyiségben van jelen. A következő napokban átmenetileg javul az allergiahelyzet. A légszennyezettségben szintén átmeneti javulás várható.