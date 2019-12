Humánmeteo: megterhelő hétfő jön

A Meteo Klinika előrejelzése szerint mind a meleg-, mind a hidegfrontra érzékenyekre nehéz nap vár hétfőn. A fokozódó görcsös panaszok mellett gyulladásos panaszok is felléphetnek, emellett sokaknál jellemző tünet lesz a vérnyomás-ingadozás és a fejfájás. Romlik a szív- és érrendszeri megbetegedésekkel küzdők állapota.

Hóeséssel és hideg idővel indul a hét. Fotó: iStock

Az északnyugatira forduló szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik, ami a szélre érzékenyek körében intenzív fejfájást és nyugtalanságot okoz. Mindezek nyomán szellemi és fizikai teljesítőképességünk is csökken, így iskolai vagy munkahelyi teendőink ellátása is nehézkesebbé válik.

A hideg időben továbbra is számítani kell a kopásos eredetű ízületi bántalmak felerősödésére, ráadásul napközben éppúgy jelentkezhetnek intenzív panaszok, mint a reggeli órákban. A hő- és komfortérzetünk igen alacsony lesz a szabadban, így csak réteges, kellően vastag öltözetben érdemes útnak indulni otthonról, a szabadtéri programokat pedig szervezzük inkább máskorra, amennyiben lehetséges.

Havazás és eső

A déli órákig borult lesz az ég, majd észak felől gyorsan felszakadozik, jelentősen csökken a felhőzet - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfői előrejelzésében. Eleinte sokfelé számíthatunk csapadékra is. Az ország északkeleti harmadában és a főváros térségében havazás, délen és az Északnyugat-Dunántúlon eső, havas eső lesz a jellemző, de az átmeneti zónában ónos eső is előfordulhat. A déli óráktól északon megszűnik a csapadék, délen pedig az esőt havas eső, havazás váltja fel. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4 fok között valószínű.