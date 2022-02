Humánmeteo: megterhelő fronthatásokra számítsunk

Szerdán kettősfronti hatás várható a Kárpát-medence területén, a hajnali óráktól egyre intenzívebb mértékben határozza meg a humánmeteorológiai helyzetet. Napközben csapadék is lehet, de inkább a nap első felében lesz jellemző, azonban a szél pont a csapadék elvonulásakor erősödik majd meg, és ismét viharossá fokozódhat. Ugyan napközben csökken a felhőzet, a fronthatás szemernyit sem mérséklődik. A rendkívül megterhelő, frontos időszakhoz kapcsolódóan fellépő panaszokról és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Migrén is jelentkezhet sokaknál

Az elmúlt napokhoz hasonlóan most is erős fejfájás, migrén jelentkezhet, legintenzívebben a frontra és a szélre érzékenyeknél, de akár akkor is jelentkezhetnek panaszok, ha frontátvonulásokkor általában nem tapasztalunk markáns hatásokat.

A fronthatások miatt sokakat gyötörhet fejfájás. Fotó: Getty Images

A hirtelen változó légköri helyzet mindenkit megvisel, különösen a szívpanaszokkal élők és a keringési rendszer betegségeiben szenvedők számára nehéz ez az időszak. Az érintetteknél gyakori lehet a vérnyomás-ingadozás, emellettszédülésis felléphet. A nehéz, zsíros ételek, a puffasztó zöldségek helyett gyomrot kímélő, vitamindús fogásokat válasszunk. Országszerte gyakran lesz erős a szél, ami az álmatlanságon kívül ingerültséget is kiválthat. A teljesítőképesség is csökken, mindemellett fáradékonyabbak lehetünk a megszokottnál.

A pollenterhelés alacsony, de az enyhüléssel párhuzamosan a következő napokban ismét megjelenhet a levegőben a mogyoró és az éger virágpora.