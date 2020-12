Humánmeteo: megterhelő csütörtök jön

A nap első felében még sokfelé várható eső, amihez élénk, erős szél is társulhat, és a hőmérséklet is csupán 5 fok körül alakul. Délután kezd javulni a helyzet, de a panaszok egész nap fennállhatnak. A fronthatás igénybe veszi a védekezőképességet is: a fertőzésveszély mértékéről a Meteo Klinika térképe nyújt bővebb információt.

A téli időszakban magas a megfázás és egyéb légúti fertőzések kockázata. Fotó: Getty Images

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett gyakoriak lehetnek az ízületi panaszok, különösen kopásos eredetű bántalmak esetén. Afájdalommérséklése terén hasznos lehet, ha folyamatosan melegen tartjuk az érintett végtagokat. A szívbetegekre fokozott terhelést ró a mostani időszak, ezért számukra javasolt, hogy pihenjenek sokat, ne erőltessék meg magukat. Emellett keringési problémák, vérnyomás-ingadozás is felléphet, kisebb rosszullét jelentkezhet, de estétől várhatóan javulni fog a közérzet, mérséklődnek majd a tünetek.

A téli időszakkal rendkívül megterhelő időszak köszöntött ránk, így még a nem kifejezetten frontérzékenyek is tapasztalhatnak fejfájást, rosszullétet. Különösen a szeles idő lehet megterhelő, amelyben az alacsony hőmérsékleteket még alacsonyabbnak érezhetjük. A szabadtéri programoknak alapvetően továbbra sem kedveznek a feltételek.