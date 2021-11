Humánmeteo: megterhelő a nagy hőingás

Szerdán időjárási front nem érkezik térségünkbe, marad a reggel foltokban ködös, a változó felhőzet mellett azonban több-kevesebb napsütést tartogató idő. A napi hőingás ismét jelentős lesz, akár a 15 fokot is meghaladhatja, és ez a melegedés a napsütéses időszakokban akár alig 2 óra alatt zajlik le. Keringési panaszokkal és fejfájással telhet a hét. A hőingáshoz köthető panaszokról és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A nagy napi hőingás sokaknál kellemetlen panaszokat okozhat szerdán. Fotó: Getty Images

Emellett a meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy azok szervezete most sem pihenhet, akik az elmúlt időszakban vérnyomás-ingadozást, illetve migrént tapasztaltak. A görcsösfejfájásátmenetileg háttérbe szorul, de valószínűleg csak péntekig - akkor érkezik ugyanis egy következő front. A reggeli hideg időben sokaknál a hidegfrontéhoz hasonló tünetek léphetnek fel. Hajnalban helyenként keményebb fagyra (mínusz 7-8 fokra) is számíthatunk, és országszerte felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi fájdalmak. A panaszok ellensúlyozása érdekében a sajgó testrészeket igyekezzünk mindig melegen tartani. Fokozott érzékenység esetén ehhez társulva izomgörcsök is felléphetnek, főként a leghidegebb órákban.

h i r d e t é s

Az őszi időszakban sem szabad megfeledkezni a megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztásáról, ami lehet tiszta víz, de akár meleg leves vagy tea is. A légszennyezettség további romlására különösen a keleten, északkeleten élők számíthatnak: már most is magas a szálló por légköri koncentrációja, és várhatóan még tovább fog emelkedni. A szellőztetést ajánlott a déli, kora délutáni órákra időzíteni, a forgalmas csomópontokat pedig lehetőleg kerüljük el. Ilyenkor a szabadban való sportolás sem ajánlott.