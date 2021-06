Humánmeteo: megterhelő a gyors felmelegedés

Szerdán frontmentes nap vár ránk, de a magasban és a talajon is melegedés zajlik, ezért a melegfrontra fokozottan érzékenyek körében kellemetlen tünetekkel kell számolni. Reggel még mindig hűvös lesz, majd délelőtt gyors melegedésre számíthatunk. Mindenhol várható több-kevesebb napsütés, csapadék már csak néhol fordul elő. A kezdődő melegedés fokozatos, de tartós lesz! A melegedéshez köthető leggyakoribb tünetekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A gyors felmelegedés sokaknál kellemetlen panaszokat válthat ki. Fotó: Getty Images

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett alvászavarok, álmatlanság, napközben pedig tompaság, koncentrálási problémák léphetnek fel. Az arra hajlamosaknál migrén is jelentkezhet, ami most kivételesen az éjszaka folyamán is kitarthat. A délelőtti gyors melegedés keringési panaszokat válthat ki, de ezek minden bizonnyal nem lesznek tartósak.

A szabadban délután kifejezetten kellemes hő- és komfortérzet lesz jellemző, de reggel nagy megfázásveszéllyel kell számolni. A délelőtti gyors melegedés miatt fontos a réteges, jól variálható öltözet. A kinti programokra, kertészkedésre kiváló alkalom nyílik. Az UV-sugárzás a tiszta időben ugyanakkor sokfelé eléri a nagyon erős fokozatot, ügyeljünk tehát a kellő fényvédelemre. A pollenkoncentráció tovább emelkedik, jelenleg a pázsitfűfélék okozzák a legtöbb panaszt. Allergiások számára javasolt most kerülni a réteket, gondozatlan parkokat, valamint az otthoni szellőztetést a kora reggeli vagy késő esti órákra időzíteni. A tünetek enyhítésében segíthet a tengervizes orrspray használata és a gyakori hajmosás is.