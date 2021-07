Humánmeteo: megterhel a változékony időjárás

Vasárnap néhol felhős lesz az ég, helyenként záporesőre is számítani kell. Megélénkül az északi szél, de még így is 27 és 32 Celsius-fok között tetőzik a hőmérséklet. A változékony, de nagyon meleg időjáráshoz köthetően jelentkező tünetekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Megterhelő lesz a változékony időjárás. Fotó: Getty Images

15 fok is lehet a napi hőingás

Kora reggel még viszonylag hűvös lesz - ezt érdemes is a szellőztetésre kihasználni -, de utána gyorsan emelkedik a hőmérséklet, és még a felhők ellenére is igen meleg lesz. Helyenként a 15 Celsius-fokot is meghaladhatja a napi hőingás. Délután sokfelé kánikula lesz, a gyors melegedés pedig megviselheti a keringési rendszert, és vérnyomás-ingadozást okozhat. A szabadtéri tevékenységnek és a strandolásnak ugyan kedveznek a feltételek, de fel kell készülnünk a záporokra és a megélénkülő szélre is.

Mire figyeljünk?

Az UV-sugárzás értéke a déli órákban, a derült területeken és időszakokban eléri a nagyon erős fokozatot, ezért ilyenkor magas faktorszámú készítményekkel óvjuk bőrünk épségét. Ha kisüt a nap, a tűző napon akár 15-20 perc alatt is komoly bőrégést szerezhetünk, a vízpartokon pedig megsokszorozódik a sugárzásdózis a vízfelület visszaverő hatása által. Ne feledkezzünk meg a napszúrás veszélyéről sem.

A lórom és a csalán pollenje magas koncentrációban van jelen a levegőben, és a helyzet csak tovább romolhat. Az allergiásoknak tanácsos kerülni a gondozatlan területeket - főleg a délutáni órákban -, kirándulás után pedig ajánlott a hajat és ruhát mosni. A közlekedésben a néhol vizes útszakaszok miatt növekszik a féktáv, de általában veszélyes időjárási jelenségre nem kell készülni. A napsütés viszont - különösen napfelkeltekor és alkonyatkor - zavaró lehet vezetésnél. Emellett a vasárnap esti csúcsban az ingerlékeny, türelmetlen sofőrök is fokozhatják a balesetveszélyt, vezessünk tehát fokozott figyelemmel, és tartsunk nagyobb követési távolságot.