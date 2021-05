Humánmeteo: megterhel a nagy napi hőingás

Holnap nem érvényesül fronthatás térségünkben. Eleinte naposabb idő lesz, de napközben nyugat felől növekszik, vastagszik a felhőzet, és egyre többfelé a szél is megélénkül. Reggel kifejezetten hideg lesz, de délután már kellemes hőmérsékletek jellemzők, nagy lesz tehát a napi hőingás. Ugyan markáns változás nem történik, a változékonyság és a hőingás többeknél okoz tüneteket. A nagy hőingás, a hirtelen hőmérséklet-változások gyengítik az immunrendszert is: hogy pontosan hol mekkora a fertőzésveszély az országban, az kiderül a Meteo Klinika térképéből.

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett, ha a melegfrontra fokozottan érzékenyek körébe tartozunk, akkor akár kisebb migrént, fejfájást is tapasztalhatunk. Emellett alvászavar, napközbeni fáradékonyság és koncentrálási problémák is ronthatják a munkavégző képességet - délután (főleg keleten) ugyanakkor a napsütés már sok esetben ellensúlyozhatja a panaszokat.

Megterhel a nagy napi hőingás csütörtökön. Fotó: Getty Images

A vérnyomás- és keringési panaszok fokozódhatnak

Helyenként kifejezetten hideg lesz a hajnal, ezeken a területeken pedig a kopásos jellegű ízületi bántalmakkal élőknek felerősödhetnek a tüneteik. Reggel érdemes könnyedén, tehermentesen átmozgatni a sajgó testrészeket. Napközben aztán gyorsan szűnnek a panaszok, gyors melegedés várható. Ezzel együtt viszont a vérnyomás- és keringési panaszok fokozódhatnak kissé, ezért amennyiben érintettek vagyunk, akkor ebben az időszakban lehetőleg próbáljuk kerülni a nagyobb megerőltetéseket. Estétől egy közelgő hidegfront okozza majd a tüneteket.

h i r d e t é s

Romlik az allergiahelyzet

Az idő kedvező a kinti programoknak, de a Dunántúlon néhol előfordulhat zápor. Az UV-sugárzás a napos déli órákban keleten általában erős lesz, akár 15 perc alatt is le lehet égni. Érzékeny bőrűként legalább 30-as faktorszámú naptejet használjunk még akkor is, ha nem napozunk, hanem csak hosszabb időt töltünk a szabadban. Az allergiahelyzet tovább romlik, és ismét egyre többfelé akár intenzívebb tüneteket okozó mennyiségben lesz jelen a sokaknak problémát okozó pázsitfűfélék virágpora is. Ezen kívül továbbra is a platán és a tölgy okozhatják a legtöbb panaszt, ezért amennyiben ezekre vagyunk allergiásak, akkor orrfolyást, tüsszögést tapasztalhatunk, illetve a szemünk is viszkethet, könnyezhet. Az említett növényekre allergiásoknak javasolt kerülni a gazos, elhanyagolt területeket, illetve a mezőket, réteket is.