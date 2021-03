Humánmeteo: megterhel a nagy hőingás

Szerdán kissé tovább melegszik az idő, igazi tavaszi hőmérsékletekere van kilátás. Az ország nagy részén 10 és 16 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet, de reggel több helyen ködfoltokkal, illetve enyhébb fagyokkal találkozhatunk. Az átlagosnál melegebb idő előreláthatólag csütörtökig folytatódik. Péntekig nem érkezik front térségünkbe, ettől függetlenül nem pihenhet zavartalanul a szervezetünk: a lehetséges tünetekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Nehéz lehet a koncentráció

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett, ha az átlagosnál érzékenyebben reagálunk a melegedésre, akkor migrént, illetve koncentrálási problémákat is tapasztalhatunk, ez pedig ronthatja kissé a komfortérzetünket. Ismét egyre többen tapasztalhatnak alvászavarokat, ennek következtében napközben kialvatlanságot, fáradtságot.

Nehezünkre eshet holnap a koncentráció. Fotó: Getty Images

A napi teendők elvégzése közben is figyelmetlenség fordulhat elő, ezért időnként mozogjunk egy keveset, tegyünk egy rövid sétát a friss levegőn. A koncentrálási problémák többször megakaszthatnak a mindennapi tevékenységekben, ez pedig sok bosszúságot okozhat.

A naposabb időben jó hangulatban telhet a napunk, a kevésbé szeles tájakon pedig jelentősen javul a komfortérzet is.

Egyre több a pollen a levegőben

Az allergiásoknak rossz hír, hogy továbbra is növekszik a levegő pollenkoncentrációja. A mogyoró, az éger, és most már a nyárfa is többeknél okozhat akár intenzív panaszokat, a szabadban való sportolás, futás pedig fokozhatja a tüneteket. Segíthet, ha gyakrabban mosunk hajat, a szellőztetést pedig a korareggeli vagy az esti órákra időzítjük. Orrfolyást, tüsszögést, szemviszketést tapasztalhatunk, a panaszok a délutáni órákban jelentkezhetnek legerősebben. A légszennyezettségben további romlás várható, a szállóporkoncentráció emelkedhet meg.

A közlekedésben a reggeli ködfoltok területén jelentősen csökken a látástávolság, vezessünk lassabban, óvatosabban, tartsunk nagyobb követési távolságot. Sokfelé a napsütés lehet zavaró, vakító. Fokozott óvatosság javasolt, a biciklisekre, motorosokra is figyeljünk oda jobban!