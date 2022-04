Humánmeteo: megterhel a melegedés

Szerdán a frontmentes időben ismételten melegfrontjellegű hatás érvényesül, ami tovább erősödik. Nem lesz zavartalan a napsütés, és a szél is többfelé megerősödik, de közben melegedés zajlik, ezért kifejezetten tavaszias időre készülhetünk. Az egyre megterhelőbb időben fellépő panaszokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A melegedés újabb és újabb tüneteket válthat ki az arra érzékenyeknél. Fotó: Getty Images

Romlik a komfortérzetünk

Nem lesz ritka a vérnyomás-ingadozás, illetve még azoknál is felléphet múló rosszullét, akiknél nem szokott jellemző lenni a keringési panasz. Ha hajlamosak vagyunk rá, akkor pedig kifejezetten nagy eséllyel számíthatunk arra, hogy romlik a komfortérzetünk.

Alvásproblémák is felléphetnek

Tovább folytatódik a migrénesek számára megterhelő időszak. Afejfájása nap bármely szakában előjöhet, és akár hosszabb ideig is tarthat. Próbáljuk pihenéssel tölteni a szabadidőnket, és lehetőleg kerüljük a kávé és a csokoládé fogyasztását. Estétől a hidegfronti tünetek erősödése várható, alvásproblémák is felléphetnek. Az UV-sugárzás a déli órákban okozhat bőrpírt az érzékenyebb bőrűeknek, már 20 perc alatt is megpirulhat a bőr.