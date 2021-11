Humánmeteo: megterhel a hideg, változékony idő

Hétfőn nem számíthatunk újabb frontra, azonban a távozó kettősfront mögött csak lassan csökken a felhőzet, és eleinte még gyenge csapadék is előfordulhat. Délután a napsütést felhőátvonulások zavarhatják meg, a kettősfronti tünetek pedig még most is jellemzőek lehetnek. A front mögötti helyzetben tapasztalható panaszokról és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Afejfájásaz egész napunkat beárnyékolhatja, és romolhat a teljesítőképességünk is.

Fotó: Getty Images

Fejfájás és kimerültség

Nagyon gyakori lehet (főleg a nap első felében) a vérnyomás-ingadozás, emellett keringési panaszok is jelentkezhetnek. A fejfájás az egész napunkat beárnyékolhatja, romolhat a teljesítőképességünk, ingerlékenyebbek lehetünk, este pedig nehezebben alhatunk el. Nem nehéz belátni, hogy ezt nem lehet tartósan elviselni, könnyen belefárad a szervezetünk.

h i r d e t é s

Rosszullét és ízületi fájdalom

A változékony idő a szívbetegeket és a keringési rendellenességekkel élőket is megviseli: rosszullétet, szédülést tapasztalhatnak. A hűvösebb reggelen ráadásul az ízületi panaszok is felerősödhetnek, és egész nap kitarthatnak.