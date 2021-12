Humánmeteo: megterhel a csütörtöki idő

Csütörtökön kettősfront hat a szervezetünkre, a megterhelő helyzet egész nap kitart. Ismét egy fényszegény, nyirkos, sokfelé csapadékos napra kell készülni, habár az előzőekhez képest emelkedik a hőmérséklet, különösen délnyugaton lesz észrevehető az enyhülés. A folytatásban is nagy igénybevételre kell számítani. A lehangoló, kettősfrontos helyzethez köthetően jelentkező tünetekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Fejfájás és ízületi panaszok

Napközben egyre erősödik a kettősfronti hatás, azaz egyre intenzívebben jelentkezhetnek a tapasztalható tünetek. Kínzófejfájásés migrén léphet fel, ha bármelyikre is hajlamosak vagyunk, akkor nagy eséllyel ismét egy nehéz nap vár ránk. A görcsös fejfájás estétől várhatóan megszűnik, de a migrén még a következő napokban is jellemző lehet. Többen ismétlődő rosszulléteket tapasztalhatnak, emésztési problémák is felléphetnek.

Csütörtökön kettősfront hat a szervezetünkre. Fotó: Getty Images

A teljesítőképesség tartósan alacsony, észrevehetően fáradékonyabbak, dekoncentráltabbak lehetünk a megszokottnál. A keringési problémák szintén fokozódhatnak, ezért amennyiben mi is érintettek vagyunk, most lehetőség szerint próbáljuk kímélni magunkat, és kerüljük a stresszes helyzeteket. A kopásos és a gyulladásos ízületi bántalmak egyaránt felerősödhetnek. Tartsuk folyamatosan melegen a sajgó végtagokat, és az is jót tesz, ha egy kímélő átmozgatással kezdjük a napot.

A nyirkos idő miatt az érzett hőmérséklet több fokkal a mért értékek alatt alakul, fennáll a megfázás és a megbetegedés veszélye is. Az utakon figyelmetlen, dekoncentrált és ingerült sofőrökkel is találkozhatunk - igencsak kedvezőtlen lesz a közlekedési helyzet, fokozott óvatosság ajánlott! A csapadék tovább rontja a közlekedési feltételeket.